В вечном страхе: как жители Алеппо ждут мира, готовясь к войне

В сирийском Алеппо продолжаются обстрелы боевиков. Улицы опустели, дома разрушились, а люди прячутся, чтобы избежать смерти.

Пастухам приходится пасти овец в низинах, где их не смогут увидеть снайперы боевиков. Минометные обстрелы случаются каждый день. Из домов на окраине поселка Миньян видно линию фронта и позиции террористов, с которых они и стреляют по населенному пункту.

Местные жители даже не пытаются отремонтировать пострадавшие дома, так как всегда остается вероятность, что по ним вновь ударят снаряды. При этом, особого смысла в обстрелах Миньяна нет - в нем присутствуют десяток военных и один танк, который давно находится в резерве. Основные силы правительственных войск расположились за поселком.

Только в самой глубине поселка, которую от пуль и мин закрыли кварталы построек, можно увидеть детей - здесь расположена школа. Но и в ней пробиты стены и потолок, боевики сделали несколько выстрелов прежде, чем их БМП подбили. Если мины долетают до здания, детей эвакуируют в подвал до момента прекращения обстрела.

Когда правительственные войска оттеснили террористов из поселка, жители подумали, что прятаться им больше не придется. Но боевики все еще рассчитывают вернуть город. Людям остается только ждать и надеяться, что мирная жизнь скоро вернется.