Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

В вечном страхе: как жители Алеппо ждут мира, готовясь к войне

Егор Левин
Владислав Кустов
05:49 16.01.2020
Боевики еще рассчитывают вернуть «потерянные» города, поэтому их жителям остается лишь ждать и надеяться, что мирная жизнь скоро вернется.
В вечном страхе: как жители Алеппо ждут мира, готовясь к войне
© Фото: ТРК "Звезда"

В сирийском Алеппо продолжаются обстрелы боевиков. Улицы опустели, дома разрушились, а люди прячутся, чтобы избежать смерти.

Пастухам приходится пасти овец в низинах, где их не смогут увидеть снайперы боевиков. Минометные обстрелы случаются каждый день. Из домов на окраине поселка Миньян видно линию фронта и позиции террористов, с которых они и стреляют по населенному пункту.

Местные жители даже не пытаются отремонтировать пострадавшие дома, так как всегда остается вероятность, что по ним вновь ударят снаряды. При этом, особого смысла в обстрелах Миньяна нет - в нем присутствуют десяток военных и один танк, который давно находится в резерве. Основные силы правительственных войск расположились за поселком.

Только в самой глубине поселка, которую от пуль и мин закрыли кварталы построек, можно увидеть детей - здесь расположена школа. Но и в ней пробиты стены и потолок, боевики сделали несколько выстрелов прежде, чем их БМП подбили. Если мины долетают до здания, детей эвакуируют в подвал до момента прекращения обстрела.

Когда правительственные войска оттеснили террористов из поселка, жители подумали, что прятаться им больше не придется. Но боевики все еще рассчитывают вернуть город. Людям остается только ждать и надеяться, что мирная жизнь скоро вернется.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.01.2020, 22:00
«Провел большую реформу в налогах»: в Госдуме рассказали о заслугах Мишустина на посту главы ФНС
Дата15.01.2020, 10:23
Стартовал отборочный этап конкурса «Авиадартс-2020»
Дата16.01.2020, 00:43
СМИ: РФС продлит контракт с Черчесовым до 2022 года
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата15.01.2020, 10:56
Минобороны РФ получит две ракеты «Ангара» в 2020 году
Дата14.01.2020, 13:22
В Госдуме призвали власти Польши ознакомиться со вкладом СССР в победу над фашизмом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
05:49 В стране и мире
В вечном страхе: как жители Алеппо ждут мира, готовясь к войне
05:00 В стране и мире
Видео
Место ужаса: как в Сирии восстанавливают один из самых пострадавших городов
22:30 Армия
Более 300 мирных жителей вышли из Идлибской зоны деэскалации в Сирии
05:30 В стране и мире
Видео
Более тысячи спасенных: военная полиция РФ помогает жителям Идлиба покинуть зону деэскалации
02:45 В стране и мире
Видео
Совбез ООН по инициативе РФ обсудит ход дела об инциденте с «химоружием» в сирийской Думе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:49 В стране и мире
В вечном страхе: как жители Алеппо ждут мира, готовясь к войне
05:47 Спорт
Видео
Кокорин забил свой первый гол после освобождения из заключения
05:29 В стране и мире
В Гидрометцентре рассказали, когда начнется климатическая весна
05:12 В стране и мире
«Мы выискивали это слово»: Журова рассказала о месте семьи в послании президента Федеральному собранию
05:11 В стране и мире
Видео
Российский, морозоустойчивый, умный: в Новосибирске разработали источник аэродромного питания
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Пули были не настоящие»: Серов прокомментировал информацию о ранении
СМИ: Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с Елизаветой II
В США умер звезда сериалов «Горец» и «Друзья»
Видео
На учебники, шторы и туалетную бумагу: как защитить себя от незаконных поборов в школах
Астрономы заметили внутри орбиты Венеры аномальный летающий объект
Аномалии погоды: синоптики рассказали, придет ли зима
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.