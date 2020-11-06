СМИ: Трамп уменьшил отставание от Байдена в колеблющейся Аризоне

Президент США Дональд Трамп уменьшил отставание от демократа Джозефа Байдена в колеблющемся штате Аризона. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, после обработки 90% бюллетеней Байден получает 50,1% голосов избирателей, Трамп - 48,5%. В материале также говорится, что в настоящий момент в поддержку демократа подали на 46 257 бюллетеней больше, чем за республиканца. Прежде у Байдена было в этом штате более значимое преимущество.

Ранее Дональд Трамп обвинил своих оппонентов по президентской гонке в попытке «украсть выборы». При этом глава государства подчеркнул, что хочет честных выборов и добавил, что после подсчета голосов он обязательно выиграет голосование.

Он также заявил, что судебное разбирательство по выборам может закончиться в Верховном суде США.

К настоящему моменту штаб действующего президента Соединенных Штатов подал иск в суд штата Джорджия, в рамках которого потребовал остановить подсчет голосов. Так же штаб Трампа подал иск на приостановку подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, и потребовал провести пересчет голосов в ключевом штате Висконсин.

В США 3 ноября состоялись выборы президента. За высший государственный пост борются Дональд Трамп и Джо Байден. К настоящему момент подсчет голосов не закончен. Прогнозировать чью-либо победу крайне сложно, поскольку, по имеющимся данным, кандидаты идут примерно вровень.