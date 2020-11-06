В стране и мире Пациенты госпиталя ветеранов войн во Владивостоке остались без тепла из-за порыва трубы Ян Брацкий На месте порыва уже работают представители аварийных служб, которые пытаются устранить последствия аварии. © Фото: pixabay Госпиталь ветеранов войн во Владивостоке остался без отопления из-за порыва на трубе теплоснабжения. О коммунальной аварии стало известно из сообщений городской администрации. «В четверг появился первый порыв, его устранили к вечеру и снова запустили подачу тепла. Однако сегодня утром снова пришлось отключить из-за нового порыва на той же теплотрассе», - сообщили ТАСС в мэрии. В госпитале ветеранов войн ежегодно проходят лечение около пяти тысяч пациентов. Госпитальный стационар рассчитан на 260 коек. Сейчас во Владивостоке в районе 12 градусов тепла, отопительный сезон в городе стартовал 20 октября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика