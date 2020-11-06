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Пациенты госпиталя ветеранов войн во Владивостоке остались без тепла из-за порыва трубы

Ян Брацкий
05:44 06.11.2020
На месте порыва уже работают представители аварийных служб, которые пытаются устранить последствия аварии.
Пациенты госпиталя ветеранов войн во Владивостоке остались без тепла из-за порыва трубы
© Фото: pixabay

Госпиталь ветеранов войн во Владивостоке остался без отопления из-за порыва на трубе теплоснабжения. О коммунальной аварии стало известно из сообщений городской администрации.

«В четверг появился первый порыв, его устранили к вечеру и снова запустили подачу тепла. Однако сегодня утром снова пришлось отключить из-за нового порыва на той же теплотрассе», - сообщили ТАСС в мэрии.

В госпитале ветеранов войн ежегодно проходят лечение около пяти тысяч пациентов. Госпитальный стационар рассчитан на 260 коек. Сейчас во Владивостоке в районе 12 градусов тепла, отопительный сезон в городе стартовал 20 октября.

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