В Гидрометцентре рассказали, когда начнется климатическая весна

На европейскую территорию России климатическая весна приходит в конце марта, на азиатской наступления этого времени года придется подождать чуть дольше, до середины апреля.

По словам исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в начале марта весна начинается только в Италии, Индии.

Ранее синоптики пообещали, что из-за аномально теплой зимы весна не задержится. Температура в марте, апреле и мае будет соответствовать климатической норме.