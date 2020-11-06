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Эксперт рассказал, чем опасно использование мобильных приложений соцсетей

Роман Захаров
05:24 06.11.2020
В частности, специалист напомнил, что с помощью приложений социальных сетей можно установить слежку за человеком.
Эксперт рассказал, чем опасно использование мобильных приложений соцсетей
© Фото: pixabay.com

У каждого приложения социальных сетей и мессенджеров существуют свои плюсы и минусы. Например, благодаря им люди могут общаться с родными и близкими с разных уголков света, но в то же время мобильные приложения часто становятся способом слежения за пользователем. Такое мнение высказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

«Главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов. Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей», - объяснил специалист в беседе с агентством «Прайм».

Также, по его словам, при пользовании данным приложением происходит быстрый разряд батареи мобильного устройства, что подтверждается многочисленными жалобами пользователей.

Мясоедов посоветовал удалять приложения, которые не используются регулярно. Этот шаг, утверждает эксперт, поможет не только очистить память телефона, но и даст возможность проводить больше времени с семьей.

В заключение он рассказал, что личные сообщения в соцсетях лучше всего проверять через персональный компьютер.

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