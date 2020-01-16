«Мы выискивали это слово»: Журова рассказала о месте семьи в послании президента Федеральному собранию

Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова рассказала в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» о месте семьи и проблем соответствующего института в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По ее словам, в отличие от посланий, прозвучавших в прошлые годы, в последнем обращении главы государства этому было уделено в разы больше времени.

«Я помню, когда еще 12 лет назад, когда и Дмитрий Анатольевич был президентом, и Владимир Владимирович, когда они зачитывали послания Федеральному собранию, мы выискивали это слово, “семья”. Я помню, потому что я была в комитете по семье, для нас было важно, озвучили это лидеры или нет. Зачастую это было где-то между строк, одним словом. Но сейчас - это практически половина послания», - заявила Журова.

Она подчеркнула значимость семьи тем, что, по ее мнению, только усилия по повышению благосостояния малообеспеченных и многодетных семей могут стать основой для экономического роста в стране.

Помимо этого, Журова также отметила своевременность прозвучавшего послания президента, так как его обнародование в начале года позволит внести соответствующие изменения в бюджет и приступить к реализации необходимых мер.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Мероприятие состоялось в 16-й раз. Текст обращения включил в себя политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе палат парламента.