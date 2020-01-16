Российский, морозоустойчивый, умный: в Новосибирске разработали источник аэродромного питания

Ученые из Новосибирска создали первый российский источник аэродромного питания. Это не просто устройство, а целая огромная система, которая по силовому кабелю заряжает аккумуляторы самолета. Сейчас во всех аэропортах стоит иностранное оборудование - если оно выходит из строя, починить его оперативно не удается, запчасти приходится заказывать за рубежом и ждать, пока их поставят.

«Цена – это немаловажно. Запасные части достаточно дорогие. То есть, если у нас она сломалась, и нет запасной части – свыше ста тысяч мы только по тендерной процедуре можем закупать запасные части. А это – время», - рассказал мастер группы технического обслуживания и ремонта спецоборудования в новосибирском аэропорту «Толмачево» Алексей Федоров.

В настоящее время ученые из Новосибирска работают над созданием первого российского источника аэродромного питания в лаборатории технического университета. Руководит проектом Роман Горбунов. А его помощник, студент Никита Севастьянов, просчитал математическую схему источника аэродромного питания задолго до сборки первого агрегата.

«Оно нужно для того, чтобы проверить работоспособность алгоритмов до того, как это будет использоваться на макете. То есть, чтобы отработать все аспекты», - поделился подробностями разработчик.

Ученые уже собрали испытательный образец и провели тесты, которые подтвердили главное преимущество системы - источник питания подает энергию без скачков напряжения.

«Мы разработали алгоритм управления, который позволяет компенсировать искажения и в то же время поддерживать стабильную частоту и стабильную амплитуду, обеспечивая качество напряжения, необходимое для потребителя»,- отметил руководитель проекта Роман Горбунов.

Стабильная подача энергии является не единственным преимуществом аппарата - еще он морозоустойчив. Внутри шкафа температура будет всегда одинаковой, а при перегрузках и перегреве датчики будут блокировать систему, чтобы компоненты не пострадали.

Стоит российская разработка на треть ниже, чем зарубежные аналоги. Ученые заявляют – первой отечественной системой аэродромного питания уже заинтересовались в северных регионах страны. Осталось наладить серийное производство. Этим разработчики займутся после сертификации аппарата.