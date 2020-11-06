Тайны реки: специалисты провели первое в истории исследование дельты Невы в Петербурге

В Санкт-Петербурге были проведены первые за всю историю города исследования дельты Невы. Специалисты Русского географического общества (РГО) и Института археологии РАН уверены, что дно реки буквально усеяно различными предметами, способными заинтересовать ученых.

Сейчас водолазы работают прямо возле Меньшиковского дворца. До этого с помощью многолучевого эхолота они изучили 80% дельты Невы, и обнаружили более 80 аномалий, похожих на затонувшие корабли.

На одном из снимков ученые показали самый крупный найденный объект, длиной в 25 метров. Предположительно, это деревянная баржа.

«У него сохранилась часть - половина или 2/3, пока нам непонятно, но у него сохранились борта на высоту метр. Это такой силовой вариант, когда груз не насыпали внутрь, а укладывали на палубу, которая сейчас отсутствует, и это был очень тяжелый груз», - рассказывает научный сотрудник Института археологии РАН Айвар Степанов о найденном судне.

Возможно, баржа затонула во время блокады Ленинграда от артосбтрела или бомбардировки. Гранитная набережная в этом месте до сих пор повреждена осколками. А первое, что удается поднять водолазам с корпуса судна, это гильза от снаряда образца 1937 года.

Между прочим, видимость под водой в Неве куда лучше чем в Финском заливе. Благодаря сильному течению, которое, правда, затрудняет работу водолазов. Впрочем, тяжелее всего им приходится из-за огромного количества всевозможных затонувших объектов.

«В Неве с наносным слоем современных предметов очень сложно понять, что является элементом объекта, что тем, что он когда то вез, что является объектом, лежащим поверх этого, а что - банальный подводный мусор», - объясняет исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

Исследователи запланировали изучение еще нескольких перспективных объектов. Например, рядом с Эрмитажем нашли деревянный парусник, возможно, Петровского времени. Чтобы установить более точные данные, придется делать углеводородный анализ древесины. Задача максимум для подводных археологов - найти здесь корабли эпохи средневековья. Ведь Нева была зоной активного судоходства и до строительства Петербурга.