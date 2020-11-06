В стране и мире Коронавирус Врач назвал усугубляющую симптомы COVID-19 пищевую добавку Ян Брацкий Соль приводит к обезвоживанию организма, что в условиях коронавируса крайне нежелательно. © Фото: Bruno Germany, Pixabay Инфицированным новой коронавирусной инфекцией пациентам следует отказаться от соленой пищи в своем рационе. С таким предостережением выступил врач-терапевт Филипп Кузьменко. Обилие соли вызывает обезвоживание организма и, как следствие, сгущение крови, что крайне вредно при COVID-19, отметил специалист. «Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», - отметил Кузьменко в беседе с радио Sputnik Кроме того, употребление алкоголя в сочетании с лекарственными препаратами категорически противопоказано, напомнил эксперт. За минувшие сутки в стране коронавирусом заразились еще 19 404 человека. Таким образом, общее число инфицированных в России составило 1 712 858 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика