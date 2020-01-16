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Путь композитора под гром аплодисментов: большое юбилейное интервью Дунаевского

Егор Левин
04:40 16.01.2020
Как признается музыкант, на протяжении многих лет главным для него всегда оставалось сочинительство, а истинным счастьем - когда люди напевают его песни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Советский и российский композитор, Народный артист РФ Максим Дунаевский в беседе со «Звездой» рассказал о своей жизни, успехах, неудачах и планах на будущее. Разговор состоялся в преддверии дня рождения музыканта - 15 января ему исполнилось 75 лет.

Дунаевский поделился, что с размахом отмечать юбилей не планирует, а встретит его в «самом узком кругу семьи и самых близких людей», которых, по его подсчетам, окажется не более 10 человек. Однако позже композитор запланировал провести большой гала-концерт в Кремлевском дворце.

«Вот туда придется приглашать много людей. Но я всегда приглашаю только хороших друзей, никогда не приглашаю никого, чтобы пощекотать свое самолюбие. Самое главное, это будет концерт “Дунаевский + Дунаевский”, потому что моему отцу 30 января 120 лет. Вы услышите и известные, и неизвестные композиции. Будет много сюрпризов, в юбилейном концерте нужно преподносить подарки публике», - с улыбкой рассказал музыкант.

Говоря о том, как он вообще пришел в музыку, Дунаевский вспоминает своих родителей, отдавая главную роль в этом отцу. Полюбив музыку с детства, он не планировал заранее, что станет именно композитором, но жизненные обстоятельства стали толчком к этому.

«В один прекрасный день я проснулся и понял, что хочу стать музыкантом. Еще не было понятно композитором ли, хотя я уже сочинял музыку. Это произошло после смерти отца, что-то всколыхнулось в душе. Я вдруг маме после небольшой паузы после смерти отца сказал, что хочу серьезно заняться музыкой», - вспоминает композитор.

«Несомненно отец в этом помог. Не реально, как живой человек, а через свое творчество. Я до сих пор открываю и смотрю его, каждый раз открывая что-то новое и интересное. Я же учился в консерватории как авангардный композитор, писавший достаточно современные вещи, но потом все равно поборола любовь к мелодии. Это заслуга отца, и на генетическом и на практическом уровне, когда я изучал его творчество. Он дал мне первые музыкальные впечатления», - поделился Дунаевский.

Композитор также вспомнил особо полюбившиеся ему работы, а также те, что вызвали в свое время трудности. По его словам, любая композиция, нашедшая отклик у слушателей и зрителей, становится для него родной, причем, зачастую это не популярные хиты, а более узконаправленные и сложносочиненные работы.

«Самое больше впечатление и моя гордость были не тогда, когда вся страна запела “пора, пора порадуемся” или “полгода плохая погода”, а тогда, когда шесть тысяч человек в Псковском кремле на дожде, открыв зонтики, слушали мое хоровое симфоническое произведение для хора солистов и оркестра под названием “Радуйся Солнцу”, написанное на стихи православных поэтов и церковные стихи. Гром нескончаемых аплодисментов - это было гораздо сильнее, чем гордость за написанный хит. Потом это произведение исполнялось на 25-летии славянской письменности и культуры. Такими сочинениями я горд. Хитом легко “взять толпу”, а вот сложным симфоническим сочинением - это достойно. Шлягер ничуть не легче, но такая музыка не требует сочинения. Сочинения требует настоящая, традиционная, классная, классическая музыка», - рассказал Дунаевский.

Отдельно композитор отметил работу над песней «Позвони мне, позвони». По его словам, музыку для нее он написал достаточно быстро, так как «горел» желанием работать с поэтом Робертом Рождественским, которого до этого видел лишь на портретах. В момент их знакомства Дунаевскому не было и тридцати лет.

«Руки дрожали, когда я пришел к нему домой и впервые исполнил свою мелодию. Он прослушал и сказал: “Это хит”. Именно так сказал. И это было лучшей похвалой. Но когда я сыграл Лиозновой (Татьяна Лиознова, режиссер фильма “Карнавал”, в котором прозвучала композиция - прим. ред.), ей не понравилось, и мы с Робертом доказывали, что надо написать песню, которую подхватит весь народ. Доказать ей было трудно, месяца полтора я пытался сделать другие версии. В итоге я принес ей первый вариант, который она уже забыла, и она сказала: “Это то, что нужно”», - поведал музыкант.

Одной из неотъемлемых частей жизни композитора стало его участие в работе Общественного совета при Министерстве обороны России. Его Дунаевский считает одним из самых действенных и реальных советов при правительственных организациях, так как он занимается важными направлениями жизнедеятельности общества.

«Я очень доволен этой работой, она занимает много времени, потому что у Сергея Кужугетовича не забалуешь. Но это реальная польза и реальный результат работы. Я занимаюсь связями с религиозными объединениями страны и конфессиями, это очень важная тема», - рассказал Дунаевский.

Также он в течение пяти лет возглавляет жюри песенного конкурса «Новая Звезда» на телеканале «Звезда». Его композитор особенно отметил в качестве предприятия, которое, в отличие от других, не преследует коммерческих целей.

«”Звезда” не участвует в продюсировании певцов, нет никаких протекций и давления - все заинтересованы только в том, чтобы победил лучший», - заявил музыкант.

В числе работы, связанной с государственной службой, Дунаевский также отметил сотрудничество с Театром Российской Армии, которое он назвал фактически заказом министра обороны Шойгу. Долгое время композитор не понимал, как оно должно выглядеть, пока не узнал, что министр является главой Русского географического общества.

«Мы работаем с прекрасной постановочной группой, это будет большая серьезная драматическая работа», - поделился Дунаевский.

Напомним, 15 января Дунаевскому исполнилось 75 лет. По его словам, на протяжении всех этих лет главным для него всегда оставалось сочинительство. Композитор уверен, что истинное счастье - когда люди выходят с концерта и напевают его песни.

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