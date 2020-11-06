Опубликовано видео с места столкновения грузовика и поезда в Подмосковье

Десятки рабочих, инженеров и спасателей ликвидируют последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия в Московской области, где поезд на полном ходу протаранил грузовик.

Инцидент произошел около часа ночи на железнодорожном переезде в городском округе Одинцово, на перегоне Одинцово-Голицыно.

Обстоятельства происшествия доподлинно не известны. К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Железнодорожное полотно и линии электропередачи целы, сообщили в МЧС РФ.

Из-за аварии на переезде скорректировано движение пригородных электропоездов. На месте ДТП работают два ремонтно-восстановительных поезда, бригада из 54 рабочих и семи единиц специальной техники, а также многочисленные сотрудники МЧС.