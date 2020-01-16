СМИ: США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*

Соединенные Штаты и Ирак возобновили проведение совместных операций против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом New York Times сообщили источники в ВС США. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Операции по борьбе с ИГ* были прерваны в начале января, после того, как американскими военными в аэропорту Багдада в результате ракетного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Восстановить проведение операций стороны хотели как можно скорее, чтобы «подавить любую пропаганду о победе».

Напомним, после убийства Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и войск их союзников из страны.

В США заявили, что делать этого не собираются. В настоящее время в Ираке находится примерно 5200 американских солдат.

*ИГ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ.