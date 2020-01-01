В Москве вырос штраф за неправильную парковку машин

С 1 января в Москве увеличился штраф за неправильную парковку и содержание машины на спецстоянке. В 2020 году он будет составлять более 8813 рублей для любых авто, кроме грузовых и негабаритных.

Сумму пересмотрели из-за выросших затрат на эвакуацию: стоимости топлива, зарплаты работников, а также средств, затрачиваемых на ремонт и обслуживание эвакуаторов.

Льготная стоимость эвакуации транспорта категорий A и B будет варьироваться от 3,4 до 7,6 тысяч рублей в зависимости от мощности двигателя. Для грузовых и негабаритных авто штраф вырастет до 50,6 тысяч рублей.

Сутки хранения на штрафстоянке по льготному тарифу с 1 января для транспорта категории A обойдутся в 540 рублей, категорий В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 тонн, – 1 050 рублей, категории D (свыше 3,5 тонн), категории C и E и негабаритных автомобилей – 2,3 тысячи рублей.

Перемещение и хранение машины можно будет оплатить в течение 60 дней после ее получения. Тем, кто выплатит эту сумму до получения авто, предоставят скидку в 25%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Московского паркинга».