Трамп прокомментировал заявления лидера КНДР о новом стратегическом оружии

Президент США Дональд Трамп на фоне заявлений северокорейской стороны о новом оружии сообщил, что рассчитывает на соблюдение обещаний, данных лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Думаю, что он человек слова», - сказал Трамп на пресс-конференции, говоря о главе Северной Кореи.

Кроме того, Трамп опять заявил, что рассчитывает получить в подарок от Ким Чен Ына восточную вазу.

Ранее северокорейский лидер сообщил, что государство продолжит разработку стратегического оружия до тех пор, пока «враждебная политика Соединенных Штатов» в отношении КНДР не будет устранена. Он добавил, что в скором будущем КНДР представит новое стратегическое оружие, отметив при этом, что страна не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.