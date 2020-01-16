Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Ситуация в сфере безопасности в Сирии, Ливии, протесты в Иране, а также сбитый под Тегераном украинский Boeing - эти темы в ходе телефонного разговора обсудили президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Беседа состоялась за несколько дней до запланированного саммита по ливийскому кризису в Берлине. Он пройдет в воскресенье, 19 января. В мероприятии примут участие лидеры России, Турции, Великобритании, Италии.

Ранее в понедельник, 13 января, в Москве состоялись переговоры, по итогам которых сторонам ливийского конфликта не удалось подписать соглашение о прекращении огня.