Коварная погода: в Роспотребнадзоре рассказали, как не подхватить грипп и ОРВИ

Избегать мест массового скопления людей, держаться от прохожих на расстоянии вытянутой руки, использовать медицинскую маску - эти и другие советы по предотвращению заболевания гриппом и ОРВИ дали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что немаловажным является знание так называемого «респираторного этикета».

«Здоровым не касаться руками носа, рта и глаз, а больным не посещать общественные места без медицинских масок, кашлять и чихать в носовые платки, желательно одноразовые, или при их отсутствии - в сгиб локтя», - говорится на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, стоит тщательно мыть руки - после возвращения домой, после посещения санитарных комнат и перед приемом пищи.

Также необходимо систематически проветривать помещение, в котором находится заболевший, а дома проводить влажную уборку.

На пользу пойдут ежедневные прогулки на свежем воздухе, правильный режим питания и физические нагрузки.