В Сирии возрождают заводы по производству зерна. В цехах огромных предприятий вновь слышен шум элеватора. Восстанавливать производство пришлось с ноля, ведь боевики разграбили все оборудование и только месяц назад линию запустили вновь. Сейчас здесь выпускают сто тонн отборной продукции в месяц.

В мешках семенная пшеница - золотой запас, который поможет засеять тысячи гектаров полей. Сельское хозяйство - единственный источник пропитания и заработка для огромного количества людей в послевоенной стране.

«Конечно, очень тяжело было все восстанавливать с нуля. Но мы не могли опустить руки - многие люди выживают только за счет сельского хозяйства, и им нужно качественное зерно», - заявил директор завода по производству семенной пшеницы Осман Омран.

Тем кто возвращается в пострадавшие районы и практически с нуля начинает поднимать хозяйство, государство продает зерно в два раза дешевле. Село Блатт, где находится производство, само находилось на передовой, но так и не перешло под контроль боевиков.

«Мы несколько лет жили на переднем крае обороны. Конечно, было очень тяжело. Из подвалов практически не выходили», - вспоминает местный житель Мэрай Махмуд.

Местные жители верят, что производство вернет в их дома достаток, но пока многие семьи живут на грани бедности. Власти села обратились за помощью к российским военным.

«Заранее проведена работа с администрацией по выявлению особо нуждающихся слоев населения. Лишившиеся кормильца на войне, инвалиды, многодетные семьи», - объяснил начальник группы формирования и распределения гуманитарных грузов Российского Центра по примирению враждующих сторон Дмитрий Задорин.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон привезли муку, рис, сахар, чай и традиционный хлеб. Всего без малого четыре тонны продуктов для села с населением в три тысячи человек

«Я одна на белом свете живу, некому меня поддержать. Поэтому слов не хватит, чтобы выразить благодарность», - говорит пожилая жительница села Таркия Салем.

Проблем еще достаточно, нет центрального электроснабжения, приходится работать от дизельных генераторов, а современное оборудование за границей не купить из-за западных санкций, которыми душат экономику страны.

Но сирийцы находят выход из ситуации, разрабатывают собственные агрегаты и готовятся запустить такие же производства, которые были остановлены войной.