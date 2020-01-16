«Эффективный менеджер»: французские СМИ оценили кандидатуру Мишустина на пост премьера РФ

Выдвижение кандидатуры Мишустина на пост председателя правительства вместо объявившего об уходе в отставку Дмитрия Медведева было неожиданным, но правильным - руководитель Федеральной налоговой службы имеет репутацию эффективного менеджера. Так считает французское Agence France-Presse.

В своей статье, посвященной отставке российского правительства и новым назначениям, агентство предоставляет краткую биографию Мишустина и резюмирует, что он осуществил реструктуризацию и цифровизацию налоговой службы.

«Прежде довольно громоздкая структура превратилась в эффективную систему», - уточняет AFP.

Вопрос о назначении Михаила Мишустина на пост председателя правительства будет рассмотрен Госдумой 16 января.