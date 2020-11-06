Трамп пообещал закончить выборы в Верховном суде США

Президент США Дональд Трамп обвинил своих оппонентов по президентской гонке в попытке «украсть выборы».

«Они пытаются украсть выборы, подтасовать выборы», - сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме.

При этом Трамп подчеркнул, что хочет честных выборов и добавил, что после подсчета голосов он обязательно выиграет голосование.

Президент США также заявил, что судебное разбирательство по выборам может закончиться в Верховном суде США.

Ранее сообщалось, что штаб действующего президента Соединенных Штатов подал иск в суд штата Джорджия, в рамках которого потребовал остановить подсчет голосов. Так же штаб Трампа подал иск на приостановку подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, и потребовал провести пересчет голосов в ключевом штате Висконсин.

В США 3 ноября состоялись выборы президента. За высший государственный пост борются кандидат от демократов Джо Байден и Дональд Трамп. К настоящему момент подсчет голосов не закончен. Прогнозировать чью-либо победу крайне сложно, поскольку, по имеющимся данным, кандидаты идут примерно вровень.