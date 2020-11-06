Поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде в Московской области

Поезд протаранил грузовик на одном из подмосковных железнодорожных переездов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Российской Федерации. Инцидент произошел около часа ночи в городском округе Одинцово, на перегоне Одинцово-Голицыно.

«В результате столкновения пострадавших нет, сход одной колесной пары», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Происшествие на переезде не оказало существенного влияния на график движения поездов, добавили в МЧС. Речь идет только о незначительной задержке двух электричек.

«Возгорания не произошло, розлива топлива нет. Железнодорожное полотно и линии электропередач целы», - добавили в МЧС РФ.

Для ликвидации последствий ЧП на переезде привлечены два ремонтно-восстановительных поезда, бригада из 54 рабочих и семи единиц специальной техники, а также сотрудники МЧС.