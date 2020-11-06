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СМИ: цены на авиабилеты в новогодние праздники снизятся

Роман Захаров
02:57 06.11.2020
Сервисы по продаже авиабилетов отмечают снижение цен на популярные рейсы в сравнении с прошлым годом.
СМИ: цены на авиабилеты в новогодние праздники снизятся
© Фото: Viktor Borzyh, Russian Look, Globallookpress

Стоимость перелетов по России с 25 декабря по 10 января будет на 14-17% ниже, чем в этот же период годом ранее. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на информацию от онлайн-сервисов по продаже авиабилетов

По данным одного из ресурсов, средняя цена билетов в два конца на праздники составит 13 тысяч рублей вместо 15,1 тысячи в прошлом году. Отмечается, что стоимость снизилась на все направления из топ-10, кроме рейса Москва - Симферополь (+1%). Больше всего цены упали на перелеты из Москвы в Новосибирск (-31%), в Минеральные Воды (-20%), в Сочи (-9%), и в Калининград (-2%). Из Санкт-Петербурга стало дешевле летать в Симферополь (-23%) и в Краснодар (-19%). Перелет из Москвы в Петербург будет стоить на 38% меньше, чем год назад.

Другой сервис информирует, что средняя стоимость билета упала с 13,7 тысяч рублей в 2020 году до 11,6 тысяч рублей в праздники 2021 года. Сообщается о росте цен на билеты в Симферополь (+8%) при их удешевлении на остальные популярные направления. Подчеркивается, что спрос на подешевевшие билеты в настоящий момент ниже прошлогоднего: из-за коронавируса заказов стало меньше на 40%.

Еще один сервис по продаже авиабилетов сообщает, что средняя цена перелета на одного человека в праздники упала на 17% - до 10,9 тысяч рублей. Он также информирует об увеличении доли продаж билетов на полеты внутри страны до 96% с 50% в предыдущие новогодние праздники. Однако специалисты отмечают рост стоимости на перелеты из российских городов в Стамбул (+39%).

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