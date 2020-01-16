Установлен порядок заседаний по внесению правок в Конституцию РФ

Первое совещание рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ состоится в пятницу, 17 января. Об этом сообщил глава конституционного комитета Совета Федерации России Андрей Клишас.

Он отметил, что за день до этого, 16 января, пройдет установочная встреча. Ее посетит и Владимир Путин.

«Установочное заседание, суть которого - договориться о порядке работы и встретиться с президентом, состоится завтра» - сказал сенатор.

Кроме того, Клишас заявил, что рабочая группа должна будет определить временные рамки подготовки предложений по изменению Конституции.

Внести ряд поправок в главный документ страны во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил Владимир Путин. Глава государства также подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая этим займется.