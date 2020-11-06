Республиканцы обратились в Верховный суд США

Руководство Республиканской партии США обратилось в Верховный суд с требованием отделить и не считать бюллетени для голосования, полученные после выборов на участках в ключевом штате Пенсильвания.

«Суд должен распорядиться, чтобы ответчики - избирательные комиссии округов - зарегистрировали, отделили и не предпринимали никаких действий в отношении полученных по почте или поданных заочно бюллетеней, которые прибывают после общего дня выборов до крайнего срока, но до того, как Верховный суд Пенсильвании продлил крайний срок», - говорится в иске, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Верховному суду США предстоит решить, насколько законны бюллетени, которые принимались по почте в течение нескольких дней после окончания голосования.

Кандидат на пост главы Белого дома от демократов Джо Байден перехватил лидерство у действующего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Кандидатов разделяют сотые процента. Дональду Трампу нельзя проигрывать Пенсильванию и ее 20 голосов выборщиков, если он рассчитывает остаться в Белом доме на второй срок.