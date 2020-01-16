Киев обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ

Украинские военные мешают работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич заявил, что Киев глушит беспилотники с целью сокрытия от международных наблюдателей военной активности в регионе.

«Характерный случай произошел 10 января вблизи подконтрольного Киеву поселка Орехово Луганской области, где дрон малого радиуса действия после глушения попал в руки к украинским военнослужащим», - приводят слова Лукашевича РИА Новости.

Постпред РФ при ОБСЕ отметил, что беспилотник вскоре вернули, но уже с зачищенной картой памяти.

Также Лукашевич добавил, что такой же дрон несколькими днями ранее был обстрелян вблизи позиций ВСУ в поселке Новолуганское Донецкой области.

По словам постоянного представителя России при ОБСЕ, подобное вмешательство в работу технических средств является недопустимым.