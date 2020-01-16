В США создали новое сверхпрочное стекло для смартфонов
Miraj Diamond Glass изготовляется из наноалмазных материалов и, по словам производителя, в шесть раз прочнее самых ударостойких современных стекол.
© Фото: akhansemi.com
В США заявили о создании нового особо прочного алмазного стекла для смартфонов. В частности, его планируется использовать для устройств со складными экранами.
Стекло Miraj Diamond Glass изготовляется из наноалмазных материалов. По словам производителя, Akhan Semiconductor, материал в шесть раз прочнее самых ударостойких защитных стекол, известных в мире на данный момент. Толщина «миража» составляет 100 нанометров, что равно одной десятитысячной толщины пряди человеческого волоса.
Помимо прочего, как сообщает портал CNET, стекло обладает способностью отталкивать жидкости и жиры. По словам производителя, некоторые создатели современных смартфонов уже одобрили изобретение.