В США создали новое сверхпрочное стекло для смартфонов

В США заявили о создании нового особо прочного алмазного стекла для смартфонов. В частности, его планируется использовать для устройств со складными экранами.

Стекло Miraj Diamond Glass изготовляется из наноалмазных материалов. По словам производителя, Akhan Semiconductor, материал в шесть раз прочнее самых ударостойких защитных стекол, известных в мире на данный момент. Толщина «миража» составляет 100 нанометров, что равно одной десятитысячной толщины пряди человеческого волоса.

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Помимо прочего, как сообщает портал CNET, стекло обладает способностью отталкивать жидкости и жиры. По словам производителя, некоторые создатели современных смартфонов уже одобрили изобретение.