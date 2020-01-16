Макрон направит на Ближний Восток авианосец «Шарль де Голль»

Для поддержки своих операций на Ближнем Востоке Франция направит в регион авианосец «Шарль де Голль». Об этом, выступая перед военнослужащими на базе ВВС около Орлеана, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Авианосец, по словам французского лидера, с января по апрель 2020 года будет поддерживать операцию Chammal, а затем будет переведен в Атлантику и Северное море.

Макрон уточнил, что «Шарль де Голль» - это главный участник совместной операции нескольких европейских стран.

«Германия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Португалия и Греция будут участвовать в сопровождении Шарля де Голля во время его миссии», - заявил президент Франции.

Ранее в четверг, 16 января, армейское министерство заявило, что около 200 французских солдат, которые находятся в Багдаде, возобновили свою миссию, приостановленную из-за конфликта, разгоревшегося на Ближнем Востоке после убийства Касема Сулеймани.

Авианосец «Шарль де Голль» - это флагман военно-морских сил Франции. Он является первым наводным судном с атомным силовым агрегатом в составе флота республики. Максимальная вместимость авианосца - до 100 самолетов на срок до 7 дней.