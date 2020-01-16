Заклеивали рты скотчем: СК РФ проверит информацию о насилии над детьми в Батайске

В Батайске в детском саду № 52 в отношении детей применяли насилие. Воспитанники одной из групп рассказали родителям, как воспитательница угрожает им и даже иногда бьет.

По рассказам детей, одна из сотрудниц детсада заклеивала детям рты скотчем, а также била их шнуром от зарядки. Причем, происходило это зачастую по надуманным необоснованным поводам.

По факту инцидента следственными органами организована проверка. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области. По данным следователей, сообщения о насилии могут свидетельствовать о нарушении закона в отношении несовершеннолетних малолетних детей.