В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Общее число умерших, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, в столице возросло до 7215.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве за минувшие сутки скончались 75 пациентов с COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб.
Таким образом, общее число умерших, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, в столице возросло до 7215.
За время пандемии в Москве было выявлено 456 689 заболевших коронавирусом. Для России этот показатель составляет 1 733 440. Общее количество умерших с COVID-19 по стране - 29 887.
Ранее начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что в столице пока нет необходимости ужесточать домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.