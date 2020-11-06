В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались 75 пациентов с COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб.

Таким образом, общее число умерших, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, в столице возросло до 7215.

За время пандемии в Москве было выявлено 456 689 заболевших коронавирусом. Для России этот показатель составляет 1 733 440. Общее количество умерших с COVID-19 по стране - 29 887.

Ранее начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что в столице пока нет необходимости ужесточать домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.