Член рабочей группы по поправкам в Конституцию дал прогноз о новом составе кабмина РФ

Член рабочей группы по разработке изменений в Конституцию РФ и президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин рассказал «Звезде» об изменениях, которые принесет назначение главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. По словам Калинина, назначение скажется на внутренней политике государства положительно.

Глава «Опоры России» лично присутствовал на послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и слышал все, о чем он говорил. Указом главы государства Калинин стал одним из членов рабочей группы по разработке изменений в Конституцию России.

«С учетом того, что сказал президент, я думаю, Мишустин, если его утвердят парламентарии, конечно будет тщательно взвешивать кандидатуры вице-премьеров и министров нового кабинета. Я думаю, что мы увидим там в том числе и интересных политиков из сегодняшнего парламента», - заявил Калинин.

Напомним, ранее Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». Глава государства предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституции, о чем он заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию.