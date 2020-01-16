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Умер сын автора «Властелина колец» Кристофер Толкин

Роман Захаров
22:06 16.01.2020
Сыну писателя Рональда Руэла Толкина было 95 лет.
Умер сын автора «Властелина колец» Кристофер Толкин
© Фото: Tolkien Society, twitter

Во Франции на 96-м году жизни скончался Кристофер Толкин - сын известного английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Печальную новость сообщила газета Var Matin.

Кристофер Толкин после смерти своего отца занимался изданием его книг. Одним из самых известных произведений Толкина старшего является трилогия «Властелин колец».

Стоит отметить, что Кристофер Толкин был ярым критиком экранизаций работ отца.

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