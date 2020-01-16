Умер сын автора «Властелина колец» Кристофер Толкин
Сыну писателя Рональда Руэла Толкина было 95 лет.
© Фото: Tolkien Society, twitter
Во Франции на 96-м году жизни скончался Кристофер Толкин - сын известного английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Печальную новость сообщила газета Var Matin.
Кристофер Толкин после смерти своего отца занимался изданием его книг. Одним из самых известных произведений Толкина старшего является трилогия «Властелин колец».
Стоит отметить, что Кристофер Толкин был ярым критиком экранизаций работ отца.