Ученые рассказали о новом виде сверхпроводимости

Японские ученые из Токийского университета заявили о том, что им впервые удалось зафиксировать постепенные переходы между двумя различными формами сверхпроводимости, которые раньше считались несовместимыми.

По словам специалистов, сверхпроводники, которые обладают нулевым сопротивлением и способные передавать электричество без потерь, представляют огромный интерес с точки зрения практического использования в электронике, говорится в статье журнала Science Advances.

Ученые подчеркивают, что свойство сверхпроводимости возникает у некоторых материалов при очень низких температурах, близких к абсолютному нулю. По словам специалистов, это может происходить двумя различными способами.

Один из способов - это состояние Бардина - Купера - Шриффера. При нем атомы замедляются и выстраиваются в линию. Именно это позволяет электронам проходить через них без сопротивления.

Второй - конденсат Бозе - Эйнштейна. Это так называемое пятое состояние вещества, которое образуется, когда холодные атомы практически перестают двигаться.

По словам ученых, конденсат Бозе - Эйнштейна - это уникальное состояние вещества. Так как оно представлено не частицами, а волнами. По мере того, как атомы охлаждаются почти до абсолютного нуля, они «размазываются» по пространству. В итоге, образовавшаяся материя ведет себя как единое целое с новыми свойствами. В том числе она приобретает свойство сверхпроводимости.

Ранее ученые обнаружили не поддающуюся научному объяснению материю-сверхпроводник. Опыт с электрическим током позволил ученым выявить неизвестные ранее свойства материи, связанные с поведением куперовских пар.