Путин включил Мишустина в состав Совбеза РФ
Михаил Мишустин включен в состав Совета безопасности России в качестве постоянного члена.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о включении главы российского правительства Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ в качестве постоянного члена. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Внести в состав Совета Безопасности РФ изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета Безопасности РФ Мишустина Михаила Владимировича», - сказано в тексте президентского указа.
В документе также говорится, что он вступает в силу со дня подписания.
В четверг, 16 января, Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Днем ранее Дмитрий Медведев на встрече с главой государства объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе.