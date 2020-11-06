На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей: видео
Движение по шоссе в данный момент затруднено.
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На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП. По информации пресс-службы столичного главка МВД, в аварии есть пострадавшие.
Авария произошла в районе 7-ого км шоссе около 20:30.
«Произошло столкновение двух единиц транспорта, в результате которого есть пострадавшие», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
По данным СМИ, в столкновении могло участвовать больше автомобилей, информация уточняется.
Одного из людей зажало в салоне автомобиля, спасатели помогли ему выбраться, сообщил источник ТАСС. Движение по Кутузовскому проспекту в данный момент затруднено.