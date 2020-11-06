В стране и мире На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей: видео Анна Касаткина Движение по шоссе в данный момент затруднено. © Видео: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК VK © Фото: ДТП и ЧП Москва и МО Онлайн vk На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП. По информации пресс-службы столичного главка МВД, в аварии есть пострадавшие. Авария произошла в районе 7-ого км шоссе около 20:30. «Произошло столкновение двух единиц транспорта, в результате которого есть пострадавшие», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС. По данным СМИ, в столкновении могло участвовать больше автомобилей, информация уточняется. Одного из людей зажало в салоне автомобиля, спасатели помогли ему выбраться, сообщил источник ТАСС. Движение по Кутузовскому проспекту в данный момент затруднено. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика