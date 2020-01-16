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Сверка часов: участники Гайдаровского форума оценили перспективы российской политики при новом премьере

Константин Худолеев
22:27 16.01.2020
Одними из центральных тем обсуждения на форуме стали отставка российского правительства и задачи, которые предстоит решать новому главе кабинета министров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве проходит Гайдаровский форум - мероприятие, по традиции, собирающее ведущих мировых экономистов, ученых, политиков и представителей глобальной бизнес-элиты, к идеям которой прислушивается даже власть.

Сегодня организаторам форума пришлось срочно вносить изменения в программу. Ведущим докладчиком на тему налогов в цифровом мире был заявлен руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Вместо руководителя, который накануне получил предложение возглавить правительство, выступил его заместитель Алексей Оверчук.

По словам заместителя главы ФНС, главное достижение налоговой за годы под руководством Мишустина - цифровизация. Девиз ведомства - все что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Повсеместное распространение получили так называемые онлайн кассовые аппараты, в момент покупки они тут же передают данные о транзакции в фискальное ведомство, избавляя предпринимателей от бумажной волокиты.

Самозанятые граждане, и те, кто зарабатывает на цифровых сервисах, например агрегаторах такси, и вовсе ведут всю отчетность при помощи смартфонов. Собираемость налогов ежегодно повышается, не в последнюю очередь благодаря развитию технологий. Свою оценку этому дал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«На мой взгляд, это один из самый высококвалифицированных и подготовленных людей в стране», - заявил Греф.

Отставку правительства прокомментировал и глава Счетной палаты. По мнению Алексея Кудрина, необходимость перемен назрела, а предложенный президентом кандидат умеет учитывать интересы бизнеса и государства.

«Сменяемость правительства, власти, лидеров, является важнейшим элементом повышения доверия общества. Вчера смена правительства увеличила надежду на то, что лидер, который был предложен, он более точно чувствует ситуацию в бизнесе, умеет балансировать на интересах бизнеса и государства. Он сумел отработать определенные механизмы администрирования налогов, они перестали быть в первых строчках проблем бизнеса. Он чувствует тот нерв значения новых технологий для развития экономики», - предположил Кудрин.

Исполняющий обязанности первого вице-премьера Антон Силуанов на Гайдаровском форуме провел встречу с зарубежными экспертами и прокомментировал грядущие изменения в правительстве.

«От нового правительства ждут новых предложений и идей, а также более высоких темпов динамики развития. Поэтому новое правительство должно по-новому взглянуть на действующую ситуацию, более четко структурировать задачи, поставленные президентом», - отметил в интервью Силуанов.

В центре внимания на Гайдаровском форуме не только личность нового главы кабинета министров, но и послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Огромная его часть была посвящена решению демографических проблем в России.

Глобальный вызов, с которым сталкиваются большинство развитых стран, об этом не понаслышке знает экс-президент Франции Николя Саркози. По его мнению, сотрудничество России и Франции исторически всегда было на высоком уровне и это взаимодействие необходимо развивать.

«История российско-французских отношений длинная. Я прекрасно понимаю, что Россия простирается от Европы до Азии, но Европе нужна Россия, а России нужна Европа. Наши судьбы взаимосвязаны, а те, кто этого не понимают, те вообще ничего не понимают ни в географии ни в истории», - категорично заявил экс-президент Франции.

Среди участников форума, руководители российских регионов. Для них послание президента, прозвучавшее накануне - руководство к действию, в первую очередь это касается инициатив по развитию образования и медицины.

«У каждого региона есть свои сильные и слабые стороны, но Россия как раз сильна регионами и от правительства во многом зависит, как мы будем взаимодействовать в рамках всех тех задач, которые Владимир Владимирович Путин поставил в своем послании», - отметил глава Чувашской республики Михаил Игнатьев.

В дни больших перемен на верхних этажах власти, именно здесь, на Гайдаровском форуме есть уникальная возможность сверить часы и подготовиться к большой работе, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем говорил президент в своем послании.

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