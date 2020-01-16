В Минобороны опровергли сообщения об ударах ВКС РФ по гражданским объектам в Идлибе

В Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Как заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков, за прошедшие сутки ЦПВС провел две гуманитарных акции в провинциях Эль-Кунейтра и Хасеке.

В то же время зафиксированы нарушения режима прекращения огня со стороны террористов. Произошло 264 обстрела населенных пунктов, а также позиций сирийских вооруженных сил.

«Очевидно, что действия террористических формирований направлены на срыв режима прекращения огня с целью не допустить политического урегулирования и сохранить свое присутствие на сирийской территории», - отметил Боренков.

Сообщения ряда информационных ресурсов об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в Идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности. С начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют.