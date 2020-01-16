Пентагон подписал контракт на поставку гиперзвукового оружия

Министерство обороны США заключило контракт с Lockheed Martin, которая будет выполнять третий этап работ по гиперзвуковому ракетному оружию OpFires.

В пресс-службе компании заявили, что речь идет о разработке новой системы наземного базирования. Ракета, которую оснастят ускорителем и планирующим боевым блоком, будет способна преодолевать ПВО противника.

Отмечается, что сумма контракта составила почти 32 миллиона долларов.

Испытания отдельных компонентов ракеты пройдут в 2021 году, а экспериментальный полет образца намечен на 2022 год.