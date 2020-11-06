В Главконтроле оценили перспективу ужесточения домашнего режима в Москве

В Москве пока нет необходимости ужесточать домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Об этом заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«Необходимости в ужесточении пока нет», - сказал он.

Данчиков отметил, что население в целом дисциплинированно относится к установленным правилам. Помимо этого, сотрудники полиции при патрулировании проводят разъяснительную работу среди старшего поколения, добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители адекватно отреагировали на принимаемые для снижения заболеваемости меры, и выразил надежду на снижение динамики инфицирования.