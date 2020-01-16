Путин провел встречу с генсеком Совета нацбезопасности Японии

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Ново-Огареве Генерального секретаря Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуру.

Стороны обсудили перспективы двусторонних отношений и обменялись мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки, сообщает пресс-служба Кремля.

«Хотел бы отметить, что отношения между нашими государствами развиваются поступательно, и нас это очень радует», - сказал при встрече российский президент.

В ходе беседы Путин отметил, что накануне Китамура провел в Москве переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

«Прошу вас передать самые наилучшие пожелания господину премьер-министру Синдзо Абэ. Надеюсь, удастся поговорить о том, когда и где мы могли бы продолжить наши встречи и консультации», - добавил российский лидер.

Японский гость поблагодарил главу российского государства за теплый прием, отметив занятость президента Путина в связи с переформированием кабинета министров и посланием Федеральному собранию.

«Япония и Россия являются государствами, которые несут ответственность за обеспечение безопасности в Восточной Азии. Я хочу развивать наше стратегическое взаимодействие, и я хочу, чтобы наши страны стали государствами и партнерами, которые могут друг другу доверять», - заявил в ответном слове Китамура.

Стороны договорились поддерживать двусторонние контакты и продолжать содействовать поступательному развитию двусторонних отношений.