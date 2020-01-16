Путин внес в Госдуму законопроект о должности заместителя председателя Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о введении в Совбезе России должности заместителя председателя. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ», - сказано в пояснительной записке.

Также документ определяет порядок назначения на эту должность и освобождения от нее.

Ранее Путин ввел должность заместителя председателя Совета Безопасности и назначил на этот пост бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева.