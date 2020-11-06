В Роспотребнадзоре посоветовали провести новогодние праздники дома

Новогодние праздники в этом году лучше провести дома из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вот эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать», – отметила она.

В интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» Попова добавила, что уехать на дачу или за город будет «очень хорошо».

Ранее московские власти призвали жителей столицы не передвигаться по улицам без острой необходимости.