СМИ: Пентагон отказался выводить армию США из Ирака

Уход с территории Ирака не входит в планы Вооруженных сил США. Об этом заявил в официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

По его словам, сейчас Вашингтон ведет переговоры с Багдадом по вопросу присутствия американских войск в ближневосточном государстве.

«У американских Вооруженных сил нет планов по выводу войск из Ирака. Мы все еще ведем консультации с иракской принимающей стороной», - приводит ТАСС слова Хоффмана.

При этом представитель военного ведомства подчеркнул, что США «по-прежнему хотят быть другом и партнером суверенного и процветающего Ирака».

«Наши стремление и цель в настоящий момент заключаются в том, чтобы силы Соединенных Штатов оставались в регионе, оставались в Ираке», - заявил он.

Стоит отметить, что американская сторона уже не в первый раз сообщает о том, что не покинет Ирак. Седьмого января подобное заявление делал глава Пентагона Марк Эспер. Это произошло после того, как в прессе появилась информация о том, что силы международной коалиции во главе с США будут передислоцированы из уважения к суверенитету Ирака.