В Госдуме рассказали о проекте новой должности замглавы Совбеза РФ

Решение по проекту о должности заместителя главы Совета Безопасности России может быть принято на следующей неделе. Об этом заявил замглавы комитета Государственной думы по безопасности Николай Рыжак. Так парламентарий прокомментировал законопроект, ранее внесенный в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным.

«Я думаю, что это решение может быть принято в течение следующей недели», - цитирует РИА Новости заявление Рыжака.

Ранее глава государства ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на этот пост экс-председателя российского правительства Дмитрия Медведева.

Накануне глава Кабмина заявил об уходе со своего поста и об отставке правительства. Это произошло спустя несколько часов после обращения президента к Федеральному собранию, в котором Владимир Путин предложил внести изменения в действующую Конституцию.

В частности, Путин предложил доверить членам Государственной думы самостоятельно назначать вице-премьера и членов правительства, а также вносить поправки в основной документ страны, по которым президент не сможет отклонить утвержденный парламентом состав Кабмина. Президент России убежден, что данная поправка повлечет за собой серьезные изменения в политической системе.