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«Импровизатор и рассказчик»: Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

Виктория Ивашечкина
21:10 06.11.2020
По словам премьера-министра РФ, сатирик был одним из самых ярких писателей.
«Импровизатор и рассказчик»: Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной советского и российского сатирика Михаила Жванецкого. Политик назвал его одним из самых ярких писателей, говорится на сайте кабмина. 

Напомним, Михаил Жванецкий скончался в пятницу, 6 ноября, в возрасте 86 лет.

«Ушел из жизни Михаил Михайлович Жванецкий - один из самых ярких писателей, непревзойденный импровизатор и рассказчик, человек большого таланта, творческой энергии», - отметил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что всем трудно осознать эту потерю и смириться с ней. Это большая утрата для родных и близких, российской культуры, отметил Мишустин.

По его словам, произведения сатирика, в которых сочетались сатира и философия, стали классикой. Мишустин подчеркнул, что сатирик умел говорить с юмором о серьезных вещах.

Премьер также заявил, что «великий Мастер слова остается в своих литературных произведениях и, конечно, в сердцах и памяти многочисленных поклонников».

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого. По словам президента РФ, артист умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах.

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