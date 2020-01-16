Тегеран заявил о готовности передать Киеву тела погибших в крушении Boeing-737

Иран готов передать Киеву тела украинцев, погибших при крушении пассажирского Boeing. Также власти исламской республики согласились принять помощь Украины в расшифровке бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу воздушного судна.

Об этом глава внешнеполитического ведомства Ирана Моххамад Джавад Зариф заявил министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.

Ранее украинская сторона, в лице Генерального прокурора и руководства Службы безопасности страны, официально обратилась к Тегерану с просьбой передать «черные ящики» со сбитого украинского Boeing-737.

В Киеве пообещали принять все меры, чтобы обеспечить надлежащую расшифровку бортовых самописцев и сохранить доказательства в расследовании обстоятельств трагедии.

Пассажирский Boeing «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января в районе аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Находившиеся на борту 176 человек погибли. В самолете находились граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.

Спустя несколько дней иранские военнослужащие признались, что сбили гражданский борт по ошибке, приняв его за крылатую ракету США, на фоне резкого обострения отношений с Вашингтоном.