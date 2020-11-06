В России впервые с начала года зафиксировали прирост рождаемости

Прирост рождаемости зафиксировали в России впервые в этом году. В сентябре родилось на 9,1 тысячи детей больше, чем в сентябре 2011-го, сообщает Росстат.

В текущем году в сентябре на свет появилось 130 тысяч 476 младенцев, тогда как годом ранее этот показатель был 121 тысяча 331. Таким образом, прирост составил 7,5%.

В августе по отношению к показателям прошлого года наблюдалось снижение рождаемости на 5,4%, в июле – на 7,1%.

Ранее в Кремле заявили, что президент и правительство принимают все меры для того, чтобы поднять рождаемость в стране.