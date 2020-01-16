USB-C вместо Lightning: эксперт объяснил пропажу наушников в смартфонах Apple

Специалисты Barclays составили прогноз, согласно которому в следующем году из комплектной коробки iPhone исчезнут бесплатные проводные наушники. Как пишет издание MacRumors, это связано с тем, что один или все смартфоны из новой линейки вместо привычного Lightning получат порт USB-C.

По мнению аналитиков, Apple откажется от проприетарного разъема из-за закона ЕС о стандартизации зарядных устройств.

Ведущий Youtube-канала Pro Hi-tech Илья Корнейчук в беседе со «Звездой», комментируя эту информацию, заявил, что сейчас Apple собирается убрать все порты с устройств, а их зарядку сделать беспроводной. При этом специалист по гаджетам подчеркнул, что следующее поколение «яблочной продукции» едва ли будет таким.

«Замена Lightning на USB-C - просто мечта многих представителей нашей индустрии. Для меня это был бы очень приятный ход, если бы Apple действительно так сделали. Но мне кажется, что они движутся в ту сторону, чтобы вообще все порты убрать. Чтобы была всего одна зарядка - беспроводная. Но это когда-нибудь потом. Сомневаюсь, что следующее поколение будет именно таким. Ну а что касается беспроводных наушников - это вполне планомерный шаг, потому что Apple заинтересованы чтобы вы пошли и купили беспроводные наушники AirPods, которые стоят определенных денег. Продукт интересный, но недешевый», - поделился мнением специалист.

Корнейчук добавил, что данный шаг корпорации направлен на стимуляцию продажи беспроводных наушников. При этом он подчеркнул, что не считает, что сейчас AirPods продаются недостаточно хорошо.