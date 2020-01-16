«Все будут в ужасе»: российские звезды оценили нововведения в Instagram

Социальная сеть Instagram начнет помечать отретушированные в фоторедакторе снимки надписью «Ложная информация». На такой шаг в руководстве сети пошли из-за растущей популярности различных фильтров, масок и других специальных эффектов, которые позволяют видоизменять собственное изображение на фотоснимке.

«Звезда» опросила представителей российского шоу-бизнеса и узнала их мнение относительно инициативы.

«Это беда и кошмар, все будут в ужасе. Потому что большинство пользуются фоторедакторами. Это будет катастрофа, так как вскроется вся правда про звезд, а также про девушек, которые мечтая выйти замуж, знакомятся в Интернете. Я не расстраиваюсь, но предчувствую, как будет интересно», - заявила певица Анита Цой.

С настороженностью к грядущим изменениям относится и бывшая солистка популярной музыкальной группы «Мираж» Светлана Разина. Певица, по собственному признанию, сторонится социальных сетей, так как считает, что современная жизнь стала публичной.

«Мы используем такие публикации для пиара, здесь натуральные снимки не нужны. Самое главное, чтобы нам не запретили использовать фотошоп и монтаж при изготовлении видеоклипов. Вот тогда наш жанр сильно пострадает», - призналась экс-солистка группы «Мираж».

А вот блогер Ида Галич не видит ничего ужасного в том, чтобы перестать использовать фоторедакторы. Девушка уверена, что мода на натуральные снимки дойдет и до российских звезд.

«Я особо не пользуюсь этой функцией, только когда надо что-то конкретно подправить. Наверно кому-то это не понравится, но вообще, отредактированные фотографии отходят на второй план. Тренд смещается в сторону натуральности», - считает Ида.

Сейчас новая функция работает в тестовом режиме. За фотошоп программа может принять отретушированный снимок или произведение цифрового искусства. Программистам еще предстоит «научить» искусственный разум отличать натуральность от подделки.