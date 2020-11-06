Ефремова отправили из СИЗО в колонию

Российского актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве, отправили в колонию. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ФСИН.

Адрес места отбывания наказания в ближайшее время сообщат одному из родственников по выбору осужденного.

Ранее артист рассказал, почему хочется остаться в хозотряде СИЗО. По мнению Ефремова, для него главное, что в СИЗО есть клуб, в котором есть все условия для создания русского тюремного театра, спектакли которого будут иметь воспитательную составляющую.

Напомним, 8 июня этого года в центре Москвы актер в состоянии опьянения за рулем своего авто пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице от полученных ранений.

По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.