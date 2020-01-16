Путин пообещал не менять две первые главы Конституции РФ

Первая и вторая главы Конституции РФ останутся неизменными. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной Документ страны.

«Ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты. Мы просто добавляем (новые моменты - прим. ред.)», - сказал российский лидер.

Первая глава Конституции России - «Основы конституционного строя», вторая глава - «Права и свободы человека и гражданина».

В среду, 15 января, Владимир Путин огласил свое послание Федеральному Собранию, в котором, в числе прочего, предложил внести изменения в Конституцию России.