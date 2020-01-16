Путин предложил прописать индексацию пенсий в Конституции

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции обязательную индексацию пенсий. По словам главы государства, это необходимо сделать для того, чтобы никто не мог отказаться от социальных обязательств в пользу других приоритетов.

«Отказ от индексации пенсий будет нарушением Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями и возможностью президента реагировать на это нарушение Конституции в отношении всех должностных лиц, в отношении которых у него будет право, в том числе, отстранять их от должности», - заявил глава государства.

Накануне Владимир Путин обратился к Федеральному собранию и предложил ряд социально значимых инициатив, в числе которых закрепленное в Конституции обязательство по индексации пенсий, продление программы материнского капитала, назначение ежемесячных выплат на каждого ребенка в России от 3 до 7 лет.

Среди прочего, президент выступил за повышение минимального размера оплаты труда, который, по его мнению, не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Комментируя предложения Владимира Путина, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что предложенные президентом поправки в Конституции могут быть приняты до конца весенней сессии.